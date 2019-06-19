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Posted 19 июня 2019, 06:56

Published 19 июня 2019, 06:56

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Екатеринбурге начали вырубать деревья на набережной Исети

19 июня 2019, 06:56
Деревья начали вырубать 19 июня утром вдоль улицы Куйбышева, об этом рассказал на своей странице в соцсети директор Антимузея компьютеров Сергей Мартьянов

Жителей Екатеринбурга обеспокоило происходящие, некоторые предположили, что началась вырубка сквера. На самом деле оказалось, что мероприятия проводятся в рамках плановой реконструкции набережной. Рабочие спилили старые деревья.

В мэрии Екатеринбурга вырубкой данные работы не называют. Корреспондентам ЕТВ в администрации города сказали, вырубают больные и опасные деревья, на их месте высадят новые.

#Общество#Новости УрФО#Мэрия#Деревья#Вырубка#Екатеринбург
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