В Екатеринбурге начали вырубать деревья на набережной Исети

Posted 19 июня 2019, 06:56
Published 19 июня 2019, 06:56
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Жителей Екатеринбурга обеспокоило происходящие, некоторые предположили, что началась вырубка сквера. На самом деле оказалось, что мероприятия проводятся в рамках плановой реконструкции набережной. Рабочие спилили старые деревья.
В мэрии Екатеринбурга вырубкой данные работы не называют. Корреспондентам ЕТВ в администрации города сказали, вырубают больные и опасные деревья, на их месте высадят новые.