Жители Асбеста просят Путина переселить их из аварийного дома

Дом по данному адресу был признан аварийным в 2010 году, однако жителей из него все еще не переселили. Свердловчане обращались в администрацию муниципалитета и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В настоящий момент сроки переселения сдвинуты до 2020 года.