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Posted 19 июня 2019, 08:22

Published 19 июня 2019, 08:22

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Жители Асбеста просят Путина переселить их из аварийного дома

19 июня 2019, 08:22
В Асбесте жители дома № 4а на улице 8 Марта просят президента России Владимира Путина переселить их из аварийного дома, горожане записали видеообращение для прямой линии с главой государства

В видеообращении говорится, что семьи опасаются за свою жизнь. В доме нет отопления и горячей воды, перебои с электричеством, потолок обваливается, а в стенах образовались 40-сантиметровые трещины.

Дом по данному адресу был признан аварийным в 2010 году, однако жителей из него все еще не переселили. Свердловчане обращались в администрацию муниципалитета и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В настоящий момент сроки переселения сдвинуты до 2020 года.

К президенту России также обратился житель Нижнего Тагила. Инвалид-общественник попросил обновить спортивную площадку на Северном поселке.

#Общество#Владимир Путин#Асбест#Прямая линия#Аварийное жилье
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