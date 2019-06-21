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Posted 21 июня 2019, 11:53

Published 21 июня 2019, 11:53

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Мэрия отчиталась о расходовании семи «депутатских миллионов» на просьбы жителей

21 июня 2019, 11:53
Администрация Нижнего Тагила отчиталась перед депутатами городской думы об исполнении наказов избирателей в 2019 году. На 1 июня показатель расходования «депутатских миллионов» составил 26%.

На сегодняшний день в работе администрации Нижнего Тагила находится мероприятий на общую сумму 27,98 миллионов рублей, сообщил вице-мэр Алексей Бурдилов на заседании постоянной комиссии по бюджету.

В первом квартале 2019 года мы оперативно получили все мероприятия по исполнению наказов избирателей, что позволило провести корректировку бюджета и сразу же приступить к исполнению,отметил замглавы.

На 1 июня 2019 года выполнение составило 7,31 млн рублей (26%). Согласно перечню работ, основные средства были потрачены на ремонты в детских садах.

Финансовое управление ведёт мониторинг по выполнению наказов избирателей. Ежемесячно мы будем направлять отчёт о исполнении мероприятий, заявил Алексей Бурдилов.

Депутатские наказы финансируются из бюджета города и выполняются администрацией. В основном деньги реализуются на ремонты школ, детских садов, дорог общего пользования и другие расходы. В конце 2018 года выяснилось, что не все деньги были потрачены на наказы избирателей, поэтому было решено перенести финансирование на 2019 год.

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