Мэрия отчиталась о расходовании семи «депутатских миллионов» на просьбы жителей

Депутатские наказы финансируются из бюджета города и выполняются администрацией. В основном деньги реализуются на ремонты школ, детских садов, дорог общего пользования и другие расходы. В конце 2018 года выяснилось, что не все деньги были потрачены на наказы избирателей, поэтому было решено перенести финансирование на 2019 год.