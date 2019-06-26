Свердловская область вошла в список лидеров по росту долгов за ЖКХ

Два региона Урала, Свердловская и Челябинская области, вошли в список субъектов, увеличивших задолженность за ЖКХ в 2018 году, пишет Ура.ру со ссылкой на данные рейтинга FinExpertiza.

Общий прирост задолженности по коммунальным платежам в России за минувший год составил 121,2 миллиарда рублей. Существенное увеличение долга наблюдается в регионах с большой численностью населения. В список лидеров по увеличению долга попали Московская область (6,8 миллиарда рублей), Дагестан (6,6 миллиарда рублей), Челябинская область (5,8 миллиарда рублей), Свердловская область (4,2 миллиарда рублей). При пересчете долга на одного жителя региона в список лидеров-должников попали Чукотка, там в среднем на человека размер задолженности составляет 4,4 тысячи рублей, Ингушетия (3,9 тысячи рублей), Мурманская область (3,01 тысячи рублей). 25 июня депутаты гордумы Екатеринбурга выступили с предложением о «заморозке» тарифов ЖКХ.