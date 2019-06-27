В Екатеринбурге геодезическая компания задолжала сотрудникам 3,7 млн рублей

Posted 27 июня 2019, 17:34
Published 27 июня 2019, 17:34
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
С февраля по апрель 2019 года 83 сотрудника АО «Уралаэрогеодезия» не получали положенные законом выплаты. После вмешательства прокуратуры, передачи материалов в суд и заслушивания генерального директора предприятия удалось добиться погашения задолженности в полном объёме. 26 июня стало известно, что все работники получили то, что должны.
Ранее в отношении 32-летнего предпринимателя из Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в сокрытии 26 млн рублей.