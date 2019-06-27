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Posted 27 июня 2019, 17:34

Published 27 июня 2019, 17:34

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Екатеринбурге геодезическая компания задолжала сотрудникам 3,7 млн рублей

27 июня 2019, 17:34
В ходе прокурорской проверки предприятий Екатеринбурга на предмет соблюдения прав сотрудников было установлено, что АО «Уралаэрогеодезия» в течение трёх месяцев не выплачивала работникам зарплату. Общая задолженность превысила 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С февраля по апрель 2019 года 83 сотрудника АО «Уралаэрогеодезия» не получали положенные законом выплаты. После вмешательства прокуратуры, передачи материалов в суд и заслушивания генерального директора предприятия удалось добиться погашения задолженности в полном объёме. 26 июня стало известно, что все работники получили то, что должны.

Ранее в отношении 32-летнего предпринимателя из Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в сокрытии 26 млн рублей.

#Экономика#Новости УрФО#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Деньги#Зарплата#Задолженность#Предприятие#Екатеринбург
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