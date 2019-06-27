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Posted 27 июня 2019, 05:01

Published 27 июня 2019, 05:01

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Житель Асбеста осужден на девять лет за смерть слесаря

27 июня 2019, 05:01
В Асбесте на основании вердикта коллегии присяжных вынесен приговор Павлу Ржанову, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего, сообщает прокуратура Свердловской области.

Установлено, что 23 ноября прошлого года в подъезде дома на улице Мира в Асбесте подсудимый вступил в конфликт с работником ЖКХ. Последний занимался прочисткой системы вентиляции, по словам подсудимого, это привело к повреждению натяжного потолка в его квартире, что и стало причиной конфликта.

Ржанов нанес слесарю не менее восьми ударов кулаками в область туловища и головы, а затем ударил потерпевшего молотком по голове. В результате травм работник ЖКХ скончался в медучреждении.

Ржанов приговорен к девяти годом в колонии строгого режима.

#Общество#Смерть#Избиение#Уголовное дело#Асбест
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