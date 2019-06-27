Житель Асбеста осужден на девять лет за смерть слесаря

Установлено, что 23 ноября прошлого года в подъезде дома на улице Мира в Асбесте подсудимый вступил в конфликт с работником ЖКХ. Последний занимался прочисткой системы вентиляции, по словам подсудимого, это привело к повреждению натяжного потолка в его квартире, что и стало причиной конфликта.