Житель Асбеста осужден на девять лет за смерть слесаря

Posted 27 июня 2019, 05:01
Published 27 июня 2019, 05:01
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Установлено, что 23 ноября прошлого года в подъезде дома на улице Мира в Асбесте подсудимый вступил в конфликт с работником ЖКХ. Последний занимался прочисткой системы вентиляции, по словам подсудимого, это привело к повреждению натяжного потолка в его квартире, что и стало причиной конфликта.
Ржанов нанес слесарю не менее восьми ударов кулаками в область туловища и головы, а затем ударил потерпевшего молотком по голове. В результате травм работник ЖКХ скончался в медучреждении.
Ржанов приговорен к девяти годом в колонии строгого режима.