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Posted 4 июля 2019, 13:16

Published 4 июля 2019, 13:16

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

Участник ДТП возле Горбуново ранее неоднократно попадался за превышение скорости

4 июля 2019, 13:16
Водитель ВАЗ-21150, которая столкнулась с Hyundai возле посёлка Горбуново, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости на дороге, сообщил отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

По заявлению ведомства, авария произошла после того, как ВАЗ, двигаясь по съезду с автодороги «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в сторону улицы Горбуновская, не уступил преимущество в движении иномарке, которая ехала со стороны «Нижний Тагил — Висимо Уткинск — Усть Утка».

Водитель Hyundai был госпитализирован в больницу в шоковом состоянии, с тупой травмой живота и раной на лице и голове. Водитель ВАЗ-21150 прошёл освидетельствование на опьянение, которое показало, что он трезв. По данным ГИБДД, мужчине 44 года, у него 20-летний стаж вождения.

Напомним, авария произошла утром 4 июля.

#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП
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