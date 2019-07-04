В Нижнем Тагиле водитель Hyundai госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП
Сегодня, 14:02ПроисшествияФото: АН «Между строк»
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3 июля под Нижним Тагилом произошло ДТП — автомобиль марки Hyundai Accent улетел в кювет, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла недалеко от поселка Горбуново. По словам очевидцев, водитель иномарки совершил выезд на полосу встречного движения, где зацепил ВАЗ-2115 и после съехал в кювет. В результате ДТП 39-летний водитель Hyundai получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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В пресс-службе ГИБДД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru комментарии касательно аварии обещали предоставить позднее.
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