В Нижнем Тагиле водитель Hyundai госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП

Авария произошла недалеко от поселка Горбуново. По словам очевидцев, водитель иномарки совершил выезд на полосу встречного движения, где зацепил ВАЗ-2115 и после съехал в кювет. В результате ДТП 39-летний водитель Hyundai получил тяжелые травмы и был госпитализирован.