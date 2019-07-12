tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2019, 08:44

Published 12 июля 2019, 08:44

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Холдинг «Швабе» сообщил о желании инвестировать в свердловские медучреждения

12 июля 2019, 08:44
На «Иннопроме» холдинг «Швебе» сообщил о намерении инвестировать 6,5 миллиарда рублей в строительство двух объектов в Свердловской области, пишет «РБК-Екатеринбург» со ссылкой на слова замгендиректора холдинга Андрея Власова.

В частности, речь идет о новом операционном блоке для ОКБ и большом приемном отделение с диагностическим корпусом в областной детской клинической больнице. Холдинг уже подписал соглашение с региональным правительством. Компания также готова инвестировать в третий объект, как только от правительства поступят предложения. Холдинг планирует вложить в развитие Свердловской области 15 миллиардов рублей.

Ранее на «Иннопроме» представители дочерней компании «Швабе» сообщили о намерении подарить Нижнему Тагилу новые дорожные знаки.

#Экономика#Больница#Свердловская область#Инвестиции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика