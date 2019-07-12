В Нижнем Тагиле обсудили подготовку к новому отопительному сезону

В этот же день прошло совещание правительства Свердловской области о подготовке региона к отопительному сезону. Профильные ведомства отчитались о том, что область готова к новому сезону на 30%. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что все работы ведутся в соответствии с графиком, сопоставимы с показателями прошлого года, качество работ претензий не вызывает.