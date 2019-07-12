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Posted 12 июля 2019, 17:09

Published 12 июля 2019, 17:09

Modified 29 ноября, 17:25

Updated 29 ноября, 17:25

В Нижнем Тагиле обсудили подготовку к новому отопительному сезону

12 июля 2019, 17:09
Владислав Пинаев 12 июля провёл рабочее совещание по вопросу подготовки Нижнего Тагила к отопительному сезону 2019–2020 года. На встрече присутствовали руководители теплоснабжающих организаций, профильных управлений и представители промышленных предприятий, сообщает пресс-служба администрации города.

После того, как был закончен отопительный сезон 2018–2019 года (это произошло 7 мая) ресурсоснабжающие организации провели гидравлические испытания, по результатам которых было выявлено 253 прорыва. Это количество превысило показатели предыдущего сезона на 38%. Все выявленные повреждения были устранены, горячее водоснабжение жителей города восстановлено.

Для подготовки к новому отопительному сезону необходимо отремонтировать 17 километров сетей теплоснабжения, 7 километров сетей водоотведения и водоснабжения и подготовить к работе в условиях зимы 42 теплоисточника. На данный момент 17 из 26 котельных НТ МУП «НТТС» полностью подготовили к работе. Специалисты МУП «Тагилэнерго» завершили ремонтно-профилактические мероприятия на 13 из 22 насосных станций, заменили два из трёх километров сетей.

Насосные станции Дзержинского района будут готовы к концу июля, о чём сообщил директор НТ МУП «Горэнерго-НТ» Валерий Свахин. На данный момент 11 насосных станций уже прошли ревизионную проверку. Также планируется заменить чуть больше четырех километров труб магистральных теплотрасс.

Мы без сбоев провели прошлый отопительный сезон и в этом году должны подготовиться также хорошо,отметил Владислав Пинаев в конце совещания.

В этот же день прошло совещание правительства Свердловской области о подготовке региона к отопительному сезону. Профильные ведомства отчитались о том, что область готова к новому сезону на 30%. Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что все работы ведутся в соответствии с графиком, сопоставимы с показателями прошлого года, качество работ претензий не вызывает.

#Общество#Нижний Тагил#Администрация#Владислав Пинаев#Отопление#Отопительный сезон#Совещание#Теплоснабжение#Система отопления
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