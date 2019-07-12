Свердловская область на 30% готова к новому отопительному сезону

Восстановительные и ремонтные работы выполнены на 30% объектов, общая готовность жилищного фонда составляет 35%, котельные готовы на 21,4%, теплосети — 34,3%, водопроводные сети — 31,8%, канализация — 37%, сети электроснабжения подготовлены на 82%.

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что все работы ведутся в соответствии с графиком, сопоставимы с показателями прошлого года, качество работ претензий не вызывает.