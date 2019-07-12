Свердловская область на 30% готова к новому отопительному сезону
Сегодня, 10:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По сообщению правительства региона, Свердловская область на 30% готова к началу отопительного сезона, по данным на 10 июля.
Восстановительные и ремонтные работы выполнены на 30% объектов, общая готовность жилищного фонда составляет 35%, котельные готовы на 21,4%, теплосети — 34,3%, водопроводные сети — 31,8%, канализация — 37%, сети электроснабжения подготовлены на 82%.
Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подчеркнул, что все работы ведутся в соответствии с графиком, сопоставимы с показателями прошлого года, качество работ претензий не вызывает.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге выявлен завышенный рост цен на услуги ЖКХ.
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