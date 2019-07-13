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Posted 13 июля 2019, 14:30

Published 13 июля 2019, 14:30

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Екатеринбурге местная жительница притворялась сотрудницей мэрии и брала взятки

13 июля 2019, 14:30
В столице Свердловской области раскрыта преступная схема, по которой местная жительница выманивала у екатеринбуржцев деньги на протяжении четырёх лет, сообщает «Время Пресс».

Анна Соколова утверждала, что раньше якобы работала в мэрии и может помочь встать в очередь на квартиру за деньги.

Пользуясь свободным входом в здание мэрии, она проводила будущих жертв к кабинетам, называла фамилии работающих там сотрудников и утверждала, что они с ней в доле. Обращаться напрямую к этим сотрудникам было нельзя, потому Анна выступала посредником и брала за свои услуги от 200 до 400 тыс. рублей. В отдельных случаях подозреваемая поддерживала связь с семьями и после получения денег, придумывая различные возникшие сложности и вновь требуя средства для их решения.

В обмане женщину уличили пострадавшие, обратившись в столичную мэрию и узнав, что никакой Анны там никогда не работало. Городская администрация обратилась в правоохранительные органы, теперь делом Соколовой будет заниматься полиция, СКР и прокуратура.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге родители 70 детей стали жертвами мошенниц, представлявшихся медсестрами и предлагавших приобрести путевки в детский лагерь в Геленджике.

#Общество#Новости УрФО#Деньги#Уголовное дело#Мошенничество#Мэрия#Мошенница#Екатеринбург
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