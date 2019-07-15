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Posted 15 июля 2019, 14:00

Published 15 июля 2019, 14:00

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Екатеринбурге прошел штормовой ветер

15 июля 2019, 14:00
В столице Урала сильный ветер повалил деревья в некоторых районах города, сообщает портал Е1.

Штормовой ветер, о котором свердловчан предупреждали синоптики, пришел в Екатеринбург. Горожане сообщили, что в некоторых районах упали деревья. Около дома на улице Горького дерево упало на линии электропередач, отключения электричества удалось избежать.

На Старой Сортировке и Вторчермете деревья упали на автомобили.

В Нижнем Тагиле сегодня также наблюдается усиление ветра. Синоптики предупреждают о дождях и грозах.

#Новости УрФО#Здоровье#Ураган#Ветер#Непогода#Екатеринбург
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