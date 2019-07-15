В Екатеринбурге прошел штормовой ветер

Posted 15 июля 2019, 14:00
Published 15 июля 2019, 14:00
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Штормовой ветер, о котором свердловчан предупреждали синоптики, пришел в Екатеринбург. Горожане сообщили, что в некоторых районах упали деревья. Около дома на улице Горького дерево упало на линии электропередач, отключения электричества удалось избежать.
На Старой Сортировке и Вторчермете деревья упали на автомобили.
В Нижнем Тагиле сегодня также наблюдается усиление ветра. Синоптики предупреждают о дождях и грозах.