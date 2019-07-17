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Posted 17 июля 2019, 05:48

Published 17 июля 2019, 05:48

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Екатеринбурженка отсудила у Tesla 19,6 миллиона рублей за некачественное авто

17 июля 2019, 05:48
Екатеринбурженка отсудила у ООО «Moscow Tesla Club» почти 20 миллионов рублей за некачественный автомобиль, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Женщина приобрела машину Tesla Model X100D за 13,1 миллиона рублей. Машина была передана покупательнице в апреле прошлого года, в августе перестал работать один из электронных ключей, в сентябре аналогичная ситуация произошла со вторым ключом. Екатеринбурженка направила две претензии продавцу.

Женщине предложили самостоятельно доставить автомобиль в Германию в сервисный центр. Доступ к машине был восстановлен через интернет. После длительной переписи продавец вновь предложил женщине доставить машину в Берлин за свой счет. Она отказалась и обратилась в суд, так как договориться о возврате денег за некачественный товар не удалось.

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд постановил взыскать в адрес истца денежные средства за автомобиль — 13,1 миллиона рублей, 6,5 миллиона рублей штрафа и 60 тысяч рублей — судебные издержки.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Иск#Машины#Екатеринбург
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