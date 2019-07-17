Екатеринбурженка отсудила у Tesla 19,6 миллиона рублей за некачественное авто

Женщине предложили самостоятельно доставить автомобиль в Германию в сервисный центр. Доступ к машине был восстановлен через интернет. После длительной переписи продавец вновь предложил женщине доставить машину в Берлин за свой счет. Она отказалась и обратилась в суд, так как договориться о возврате денег за некачественный товар не удалось.