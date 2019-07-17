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Posted 17 июля 2019, 09:01

Published 17 июля 2019, 09:01

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

В ЗАГСах Екатеринбурга пытаются восстановить работу после сбоя системы

17 июля 2019, 09:01
ЗАГСы столицы Урала восстанавливают работу после массового сбоя системы, произошедшего по всей России, сообщает Е1.

Из-за неполадок в работе специальной программы оказались недоступны услуги по выдаче свидетельств о браке, рождении и смерти. Вчера работу удалось частично восстановить, сотрудники ЗАГСов выдавали документы до 22 часов, а затем система вновь перестала работать.

Пока точной информации о сроках устранения неполадок нет. Сотрудники сообщают, что при необходимости вновь готовы работать до позднего вечера.

#Общество#Новости УрФО#Регистрация#Сбой#ЗАГС#Екатеринбург
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