В ЗАГСах Екатеринбурга пытаются восстановить работу после сбоя системы

Из-за неполадок в работе специальной программы оказались недоступны услуги по выдаче свидетельств о браке, рождении и смерти. Вчера работу удалось частично восстановить, сотрудники ЗАГСов выдавали документы до 22 часов, а затем система вновь перестала работать.