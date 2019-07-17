В ЗАГСах Екатеринбурга пытаются восстановить работу после сбоя системы

Posted 17 июля 2019, 09:01
Published 17 июля 2019, 09:01
Modified 24 декабря, 18:07
Updated 24 декабря, 18:07
Из-за неполадок в работе специальной программы оказались недоступны услуги по выдаче свидетельств о браке, рождении и смерти. Вчера работу удалось частично восстановить, сотрудники ЗАГСов выдавали документы до 22 часов, а затем система вновь перестала работать.
Пока точной информации о сроках устранения неполадок нет. Сотрудники сообщают, что при необходимости вновь готовы работать до позднего вечера.