Совет Федерации одобрил инициативу уральского депутата о запрете «мягких лапок»

Posted 18 июля 2019, 07:20
Published 18 июля 2019, 07:20
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Инициативу по запрету онихэктомии одобрил Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Вегнер написал, что в день обсуждения предложения он принес в Законодательное Собрание своего кота по кличке Зисьман.
Теперь слово за коллегами из Госдумы и президентом. Со своей стороны продолжу внимательно следить за этой темой,написал депутат.
Напомним, ранее депутаты Госдумы не поддержали инициативу о введении ответственности за жестокое обращение с животными для лиц, достигших 14-летия.