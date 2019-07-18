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Posted 18 июля 2019, 07:20

Published 18 июля 2019, 07:20

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

Совет Федерации одобрил инициативу уральского депутата о запрете «мягких лапок»

18 июля 2019, 07:20
В России могут ввести запрет на процедуру «мягкие лапки», об этом написал на своей странице в соцсети депутат ЗакСо Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Инициативу по запрету онихэктомии одобрил Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Вегнер написал, что в день обсуждения предложения он принес в Законодательное Собрание своего кота по кличке Зисьман.

Теперь слово за коллегами из Госдумы и президентом. Со своей стороны продолжу внимательно следить за этой темой,написал депутат.

Напомним, ранее депутаты Госдумы не поддержали инициативу о введении ответственности за жестокое обращение с животными для лиц, достигших 14-летия.

#Общество#Животные#Депутат#Кот#Инициатива
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