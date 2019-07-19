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Posted 19 июля 2019, 04:53

Published 19 июля 2019, 04:53

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Глава Росгидромета сообщил об улучшении экологической ситуации в Нижнем Тагиле

19 июля 2019, 04:53
Сюжет
Касается каждого
Руководитель Росгидрометцентра Максим Яковенко отправил в правительство России письмо с просьбой уточнить дальнейшие действия по проекту «Чистый воздух», пишет «Правда УрФО».

Яковенко в письме сообщил, что в Нижнем Тагиле и Челябинске наблюдается улучшение качества атмосферного воздуха. В Нижнем Тагиле, пишет телеграм-канал «Зеленый змий», по сравнению с прошлым годом, уровень загрязнения снизился с «высокого» до «низкого».

Глава Росгидромета считает, что уменьшение количества вредных примесей в воздухе Нижнего Тагила связано с мероприятиями по снижению вредных выбросов на ЕВРАЗ НТМК.

Также в телеграм-канале сообщают, что улучшение экологической ситуации может привести к снижению финансирования проекта «Чистый воздух».

Напомним, эколог Андрей Волегов со ссылкой на официальный ответ ФГБУ «Уральское УГМС» рассказал, что в период с 30 апреля по 18 июня на территории Нижнего Тагила зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха.

Вчера Госдума в третьем чтении приняла законопроект о квотировании выбросов.

#Нижний Тагил#Касается каждого#Экология#Здоровье#Правительство
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