Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов

Теперь регионы России смогут самостоятельно определять нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу для местных предприятий. Осуществляться это будет на основе сводного тома расчетов по текущей ситуации. Эксперимент стартует с 1 января 2020 года и продлится четыре года.