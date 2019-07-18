Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов
Сегодня, 09:36Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Законопроект о квитировании выбросов единогласно принят депутатами Госдумы, сообщает в своем телеграм-канале депутат Владимир Бурматов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Теперь регионы России смогут самостоятельно определять нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу для местных предприятий. Осуществляться это будет на основе сводного тома расчетов по текущей ситуации. Эксперимент стартует с 1 января 2020 года и продлится четыре года.
В нем примут участие города с неблагоприятной экологической ситуацией, в частности Челябинск, Омск, Магнитогорск, Новокузнецк, Нижний Тагил.
Ранее эколог Андрей Волегов со ссылкой на официальный ответ ФГБУ «Уральское УГМС» сообщил, что в период с 30 апреля по 18 июня на территории Нижнего Тагила зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха.
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