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Posted 19 июля 2019, 15:21

Published 19 июля 2019, 15:21

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

В Серове отравилась кандидат в депутаты Госдумы

19 июля 2019, 15:21
Кандидат в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному округу Ирина Скачкова попала в больницу после встречи с избирателями, сообщает интернет-издание Znak.

Скачкова рассказала журналистам издания, что была в Серове, потом приехала в Североуральск. Вечером у нее появились симптомы отравления, женщина вызвала скорую, медики рекомендовали ей госпитализацию.

Скачкову положили в инфекционное отделение Североуральской больницы. Сейчас она чувствует себя лучше. Женщина предполагает, что отравилась в столовой.

Напомним, что за место в Госдуме борются шесть кандидатов, среди них спортсмен Антон Шипулин и активистка Евгения Чудновец.

#Общество#Больница#Депутат#Серов#Отравление
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