В Серове отравилась кандидат в депутаты Госдумы

Posted 19 июля 2019, 15:21
Published 19 июля 2019, 15:21
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
Скачкова рассказала журналистам издания, что была в Серове, потом приехала в Североуральск. Вечером у нее появились симптомы отравления, женщина вызвала скорую, медики рекомендовали ей госпитализацию.
Скачкову положили в инфекционное отделение Североуральской больницы. Сейчас она чувствует себя лучше. Женщина предполагает, что отравилась в столовой.
Напомним, что за место в Госдуме борются шесть кандидатов, среди них спортсмен Антон Шипулин и активистка Евгения Чудновец.