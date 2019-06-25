Учитель физики составит конкуренцию Шипулину и Капчуку на довыборах в Госдуму

Петелин пояснил, что партия не будет финансировать предвыборную кампанию Скачковой и рассчитывает, что кандидат сама сможет добиться поддержки избирателей. Скачкова уже принимала участие в выборах различных уровней, однако ей не удавалось набрать нужное число голосов. В последний раз она выдвигалась на муниципальных выборах в Екатеринбурге по списку партии и одномандатному округу в Кировском районе, она набрала 1,4 тысячи голосов, оказавшись на последнем месте среди кандидатов.