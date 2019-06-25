Учитель физики составит конкуренцию Шипулину и Капчуку на довыборах в Госдуму
Партия «Яблоко» выдвинула на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу учителя физики Ирину Скачкову, об этом на своей странице в соцсети сообщил член бюро партии Максим Петлин.
Петелин пояснил, что партия не будет финансировать предвыборную кампанию Скачковой и рассчитывает, что кандидат сама сможет добиться поддержки избирателей. Скачкова уже принимала участие в выборах различных уровней, однако ей не удавалось набрать нужное число голосов. В последний раз она выдвигалась на муниципальных выборах в Екатеринбурге по списку партии и одномандатному округу в Кировском районе, она набрала 1,4 тысячи голосов, оказавшись на последнем месте среди кандидатов.
От «Единой России» за место поборется биатлонист Антон Шипулин, заручившийся поддержкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. КПРФ представит экскаваторщик Габбас Даутов, от «Партии роста» выдвинут осужденный за мошенничество экс-депутат ЗакСо Сергей Капчук.