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#домахорошо
Учитель физики составит конкуренцию Шипулину и Капчуку на довыборах в Госдуму
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Учитель физики составит конкуренцию Шипулину и Капчуку на довыборах в Госдуму

Сегодня, 09:00ПолитикаФото: Страница Ирины Скачковой в соцсети
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