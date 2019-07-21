tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля 2019, 04:27

Published 21 июля 2019, 04:27

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

Под Екатеринбургом водитель «Инфинити» пытался наехать на мужчину с ребенком

21 июля 2019, 04:27
20 июля на железнодорожном переезде по пути из Екатеринбурга в Каменск-Уральский произошел конфликт между водителем иномарки и мужчиной с годовалым ребенком на руках, пишет портал Е1.

На дороге образовалась пробка, водитель «Инфинити» решил объехать ее по обочине, что возмутило других автомобилистов. Мужчина с ребенком на руках, вышедший из машины подышать воздухом, перегородил путь иномарке. Тогда водитель «Инфинити» попытался наехать на свердловчанина. Отец начал возмущаться, водитель иномарки предпринял вторую попытку наезда. После этого, по словам очевидцев, он разогнался, пересек сплошные и уехал с места конфликта.

Как рассказал журналистам издания автоэксперт, водитель «Инфинити» допустил сразу несколько нарушений, в частности езда по обочине, создание помех пешеходам, создание опасности для движения.

#Транспорт#Новости УрФО#Ребенок#Иномарка#ПДД#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика