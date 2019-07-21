Под Екатеринбургом водитель «Инфинити» пытался наехать на мужчину с ребенком

На дороге образовалась пробка, водитель «Инфинити» решил объехать ее по обочине, что возмутило других автомобилистов. Мужчина с ребенком на руках, вышедший из машины подышать воздухом, перегородил путь иномарке. Тогда водитель «Инфинити» попытался наехать на свердловчанина. Отец начал возмущаться, водитель иномарки предпринял вторую попытку наезда. После этого, по словам очевидцев, он разогнался, пересек сплошные и уехал с места конфликта.