Под Екатеринбургом водитель «Инфинити» пытался наехать на мужчину с ребенком

Posted 21 июля 2019, 04:27
Published 21 июля 2019, 04:27
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
На дороге образовалась пробка, водитель «Инфинити» решил объехать ее по обочине, что возмутило других автомобилистов. Мужчина с ребенком на руках, вышедший из машины подышать воздухом, перегородил путь иномарке. Тогда водитель «Инфинити» попытался наехать на свердловчанина. Отец начал возмущаться, водитель иномарки предпринял вторую попытку наезда. После этого, по словам очевидцев, он разогнался, пересек сплошные и уехал с места конфликта.
Как рассказал журналистам издания автоэксперт, водитель «Инфинити» допустил сразу несколько нарушений, в частности езда по обочине, создание помех пешеходам, создание опасности для движения.