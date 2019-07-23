Жители Екатеринбурга вышли на митинг из-за счетов за отопление

Posted 23 июля 2019, 09:45
Published 23 июля 2019, 09:45
Modified 24 декабря 2024, 18:02
Updated 24 декабря 2024, 18:02
Недовольные горожане вышли на митинг у дома на улице Агрономическая, 30. Собравшимся пришли квитанции за квартплату, в которых им насчитали от одной до двух тысяч рублей за отопление. Якобы это перерасчет за декабрь.
Итогом собрания жильцов домов на Вторчермете стало составление коллективного заявления в прокуратуру.
Напомним, ранее депутаты гордумы Екатеринбурга обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой «заморозить» рост цен на услуги ЖКХ.