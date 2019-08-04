В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями

Posted 4 августа 2019, 06:52
Published 4 августа 2019, 06:52
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Водитель Kia Rio не справился с управлением и врезался в SsangYong, после чего врезался в LADA Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. LADA врезалась в Toyota Avensis, а она в Volkswagen Polo, которые тоже стояли на перекрестке.
В аварии погибли пассажир и водитель LADA Priora. У водителя и пассажира Kia Rio, водителя Toyota черепно-мозговые травмы.