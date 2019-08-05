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Posted 5 августа 2019, 10:15

Published 5 августа 2019, 10:15

Modified 24 декабря 2024, 18:05

Updated 24 декабря 2024, 18:05

Синоптики предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах 6 августа

5 августа 2019, 10:15
6 августа на Свердловскую область обрушатся грозы, сильные дожди и шквалистый ветер, сообщает Уральское УГМС.

Местами в регионе пройдут сильные дожди с грозами, порывы ветра будут достигать 23-25 м/с.

Обильные осадки могут привести к паводку, затруднению работы автотранспорта и повреждению сельскохозяйственных культур. При возникновении чрезвычайных ситуаций МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» просит звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Напомним, в Свердловской области до середины недели сохранится дождливая погода.

#Общество#Свердловская область#Гроза#Дожди#Экстренное предупреждение
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