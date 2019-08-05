В Свердловской области в начале недели сохранится дождливая погода

В понедельник, 5 августа, в Свердловской области будет облачно с прояснениями. Также в регионе пройдут дожди с грозами и юго-западным, южным ветром 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 18…24 градуса, ночью – 7…12 градусов.

Во вторник, 6 августа, в регионе снова пройдут дожди с грозами, сохранится облачность с прояснениями. Днем температура воздуха поднимется до 18…23 градусов, ночью похолодает до 10…15 градусов. Ветер юго-восточный с переходом днём на юго-западный 6-11 м/с, днём с порывами до 15-20 м/с.