В Свердловской области в начале недели сохранится дождливая погода
Сегодня, 14:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На Урале до среды сохранится дождливая погода с грозами и порывистым ветром, сообщает Уральское УГМС.
В понедельник, 5 августа, в Свердловской области будет облачно с прояснениями. Также в регионе пройдут дожди с грозами и юго-западным, южным ветром 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 18…24 градуса, ночью – 7…12 градусов.
Во вторник, 6 августа, в регионе снова пройдут дожди с грозами, сохранится облачность с прояснениями. Днем температура воздуха поднимется до 18…23 градусов, ночью похолодает до 10…15 градусов. Ветер юго-восточный с переходом днём на юго-западный 6-11 м/с, днём с порывами до 15-20 м/с.
В среду также пройдут дожди, а температура воздуха понизится днем до 7…12 градусов, ночью – до 3 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11, с порывами до 15-20 м/с.
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