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Posted 6 августа 2019,, 16:55

Published 6 августа 2019,, 16:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Каменске-Уральском пенсионер ранил мужчину ножом во время драки

6 августа 2019, 16:55
Конфликт произошёл 6 августа между 60-летним и 30-летним мужчинами. После словесной перепалки ссора переросла в драку, а потом и в поножовщину.

Как сообщает портал KU66.RU, инцидент произошёл на улице Калинина. По информации очевидцев, вначале мужчины избивали друг друга, затем пенсионер взял нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где медики поставили ему диагноз «непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки». Сообщается, что жизни мужчины ничего не угрожает.

В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. Сутками ранее в Каменске-Уральском произошла драка между двумя женщинами, которые не поделили место на рынке. В результате одну из участниц конфликта доставили в больницу с травмой головы.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Травма#Пенсионер#Нож#Драка#Поножовщина
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