В Каменске-Уральском пенсионер ранил мужчину ножом во время драки

Posted 6 августа 2019,, 16:55
Published 6 августа 2019,, 16:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщает портал KU66.RU, инцидент произошёл на улице Калинина. По информации очевидцев, вначале мужчины избивали друг друга, затем пенсионер взял нож и ударил оппонента в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где медики поставили ему диагноз «непроникающее колото-резаное ранение грудной клетки». Сообщается, что жизни мужчины ничего не угрожает.
В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам. Сутками ранее в Каменске-Уральском произошла драка между двумя женщинами, которые не поделили место на рынке. В результате одну из участниц конфликта доставили в больницу с травмой головы.