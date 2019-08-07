На Среднем Урале организаторы школьного питания оштрафованы на 7,7 миллиона рублей

Posted 7 августа 2019, 11:28
Published 7 августа 2019, 11:28
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Были проверены пищеблоки 501 организации образования, 95 организаций питания и 105 поставщиков продукции. Помимо наложения штрафов, в суды направлены два дела о приостановке детальности организаций до устранения нарушений. Выданы 35 предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также 26 предписаний о приостановке реализации продукции. За минувший учебный год поступило 32 жалобы на организацию питания детей.
В регионе питание школьников самостоятельно обеспечивают 35% образовательных учреждений, 85% дошкольных организаций и 80% организаций средне-профессионального образования. В остальных случаях питанием занимаются частные организации. 96,6% школьников обеспечены горячей едой.