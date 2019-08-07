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Posted 7 августа 2019, 11:28

Published 7 августа 2019, 11:28

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

На Среднем Урале организаторы школьного питания оштрафованы на 7,7 миллиона рублей

7 августа 2019, 11:28
В Свердловской области организованы проверки на школьных пищеблоках, также проверены организаторы школьного питания. В результате составлено 1,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму в 7,7 миллиона рублей, сообщает Роспортебнадзор по региону.

Были проверены пищеблоки 501 организации образования, 95 организаций питания и 105 поставщиков продукции. Помимо наложения штрафов, в суды направлены два дела о приостановке детальности организаций до устранения нарушений. Выданы 35 предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также 26 предписаний о приостановке реализации продукции. За минувший учебный год поступило 32 жалобы на организацию питания детей.

В регионе питание школьников самостоятельно обеспечивают 35% образовательных учреждений, 85% дошкольных организаций и 80% организаций средне-профессионального образования. В остальных случаях питанием занимаются частные организации. 96,6% школьников обеспечены горячей едой.

#Общество#Дети#Свердловская область#Роспотребнадзор#Питание
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