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Posted 7 августа 2019, 06:16

Published 7 августа 2019, 06:16

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Свердловчанин приговорен к реальному лишению свободы за пьяное вождение

7 августа 2019, 06:16
Жители Ирбита Сергей Новгородов приговорен к одному году и семи месяцам в исправительной колонии общего режима за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Свердловской области.

21 ноября прошлого года Новгородов за рулем автомобиля марки ВАЗ был остановлен сотрудниками ГИБДД. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования Новгородов отказался.

Кроме того, он уже ранее был суди за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в марте прошлого года он был приговорен к 400 часам обязательных работ, аналогичное наказание было назначено жителю Ирбита в июне прошлого года.

Суд принял во внимание факт того, что подсудимый не предпринял попыток исправления, и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.

#Общество#ГИБДД#Суд#Алкоголь#ДПС
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