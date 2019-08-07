Свердловчанин приговорен к реальному лишению свободы за пьяное вождение

Posted 7 августа 2019, 06:16
Published 7 августа 2019, 06:16
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
21 ноября прошлого года Новгородов за рулем автомобиля марки ВАЗ был остановлен сотрудниками ГИБДД. У мужчины наблюдались признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования Новгородов отказался.
Кроме того, он уже ранее был суди за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В частности, в марте прошлого года он был приговорен к 400 часам обязательных работ, аналогичное наказание было назначено жителю Ирбита в июне прошлого года.
Суд принял во внимание факт того, что подсудимый не предпринял попыток исправления, и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.