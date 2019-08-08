В России расширили список профессий, дающих право на прибавку за работу в селе

Работа, которая осуществлялась в колхозах, совхозах, артелях до 1 января 1992 года, автоматически включается в сельский стаж. С текущего года жител села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности в размере 25%. При этом, работник должен иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в селе и не иметь на момент начисления оплачиваемой работы.