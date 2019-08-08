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Posted 8 августа 2019, 07:59

Published 8 августа 2019, 07:59

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

В России расширили список профессий, дающих право на прибавку за работу в селе

8 августа 2019, 07:59
В соответствии с Постановлением правительства России расширен список профессий, специальностей, должностей, дающих право на повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сельским работникам, сообщает Пенсионный фонд.

В частности, в список вошли лаборанты, диспетчеры, главный рыбовод, ветеринарный фельдшер, врачи-эпизоотологи, предприниматели, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции.

Работа, которая осуществлялась в колхозах, совхозах, артелях до 1 января 1992 года, автоматически включается в сельский стаж. С текущего года жител села имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности в размере 25%. При этом, работник должен иметь стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в селе и не иметь на момент начисления оплачиваемой работы.

Перерасчет пенсий с учетом изменения списка профессий будет произведен в беззаявительном порядке за период с 1 января 2019 года.

В Нижнем Тагиле и пригороде прибавку к пенсии за стаж работы в селе на данный момент получают 390 человек.

#Экономика#Пенсия#Сельское хозяйство#ПФР
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