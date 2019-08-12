В Свердловской области адвокат осужден за покушение на мошенничество

Борис Искандарян, будучи адвокатом, был привлечен для осуществления защиты задержанного. Искандарян, осознавая, что никак не может повлиять на принятие процессуального решения в отношении задержанного, предложил родственникам за пять миллионов рублей оказать содействие в освобождении мужчины от уголовного преследования.