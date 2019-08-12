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Posted 12 августа 2019, 07:55

Published 12 августа 2019, 07:55

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

В Свердловской области адвокат осужден за покушение на мошенничество

12 августа 2019, 07:55
Адвокат Борис Искандарян приговорен к трем годам и шести месяцам в колонии общего режима за покушение на мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

22 октября 2017 года правоохранители задержали мужчину по подозрению в хранении наркотиков. При этом, масса обнаруженного у задержанного наркотического вещества, являлась недостаточной для уголовного преследования.

Борис Искандарян, будучи адвокатом, был привлечен для осуществления защиты задержанного. Искандарян, осознавая, что никак не может повлиять на принятие процессуального решения в отношении задержанного, предложил родственникам за пять миллионов рублей оказать содействие в освобождении мужчины от уголовного преследования.

Родственники задержанного передали адвокату 2,5 миллиона рублей через посредника. Позже мужчина был привлечен к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и освобожден. Адвокат якобы за содействие потребовал от родственников мужчины оставшуюся часть денег.

Искандарян был задержан правоохранителями в момент получения 1,5 миллиона рублей, 1,49 миллиона рублей из которых — муляжи.

#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Адвокат
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