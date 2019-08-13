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Posted 13 августа 2019, 17:04

Published 13 августа 2019, 17:04

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

В Нижнем Тагиле управляющая компания незаконно перекрыла у должницы канализацию

13 августа 2019, 17:04
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила признала незаконными действия управляющей компании «Династия», в результате которых у местной жительницы было перекрыто водоотведение, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В марте 2019 года жительница Нижнего Тагила решением суда была признана банкротом. В её отношении была введена процедура реализации имущества сроком на 5 месяцев. До этого решения у женщины скопилась задолженность перед управляющей компанией, её включили в реестр требований кредиторов.

Нарушив порядок истребования задолженности управляющая компания потребовала от тагильчанки погасить задолженность до конца марта. В качестве меры принуждения коммунальщики установили заглушку на ответвление от канализационного стояка, ведущего в квартиру. При этом, согласно закону, до реализации имущества должник не имеет права погашать долги перед кредиторами.

По факту выявленных нарушений прокуратура направила в суд иск с требованием восстановить женщине водоотведение. Суд своим решением обязал управляющую компанию восстановить права заявительницы в полном объёме.

#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Банкротство#ЖКХ#Задолженность#Управляющая компания#Канализация
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