В Нижнем Тагиле управляющая компания незаконно перекрыла у должницы канализацию

В марте 2019 года жительница Нижнего Тагила решением суда была признана банкротом. В её отношении была введена процедура реализации имущества сроком на 5 месяцев. До этого решения у женщины скопилась задолженность перед управляющей компанией, её включили в реестр требований кредиторов.