В Нижнетагильском театре кукол стартует продажа билетов на новогодние спектакли

Для самых маленьких тагильчан вновь пройдет «Моя первая елочка», полюбившаяся детям и их родителям в прошлом году. Малыши смогут сами нарядить зеленую красавицу, распаковать подарки и познакомиться со Снегурочкой и Дедом Морозом.