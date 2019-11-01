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Posted 1 ноября 2019,, 04:27

Published 1 ноября 2019,, 04:27

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Нижнетагильском театре кукол стартует продажа билетов на новогодние спектакли

1 ноября 2019, 04:27
6 ноября в Нижнетагильском театре кукол стартует продажа билетов на новогодние представления.

Юных тагильчан ждут две программы: «В гости к русским сказкам» с премьерой спектакля «По щучьему веленью» 5+ и бэби-сказка «Моя первая ёлочка» 0+. Новогодняя кампания в этом году в театре является юбилейной — 75-й.

Главной темой в этот раз выбраны русские народные сказки. Юных гостей планируют удивить необычными костюмами, акробатическими трюками и мультимедийным оформлением. Спектакль «По щучьему веленью» дополнят видеоэффектами и трансформирующейся ширмой, в спектакле задействуют тростевые куклы.

Для самых маленьких тагильчан вновь пройдет «Моя первая елочка», полюбившаяся детям и их родителям в прошлом году. Малыши смогут сами нарядить зеленую красавицу, распаковать подарки и познакомиться со Снегурочкой и Дедом Морозом.

Время представлений, а также стоимость билетов и информацию об их наличии можно уточнить на сайте театра.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Дети#Театр кукол#Билеты
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