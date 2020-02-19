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Posted 19 февраля 2020, 09:36

Published 19 февраля 2020, 09:36

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

На Урале родителей, собирающих 160 миллионов рублей на лечение дочери, вызвали в СК

19 февраля 2020, 09:36
Родителей пятимесячной девочки из Свердловской области, собирающих деньги на лечение ребенка, вызвали в следственный комитет, пишет Ура.ру.

Как рассказал отец девочки, в СК заинтересовались объявлением в соцсетях. Мужчина пояснил, что дочери нужно лекарство, которое не выдается бесплатно. Следователи проверили информацию и убедились, что осуществить лечение за счет федеральных средств семья не может.

Кроме того, по словам свердловчанина, следственные органы намерены провести проверку по факту невозможности оказания органами здравоохранения необходимой квалифицированной помощи детям с заболеванием СМА.

30 января в Красноярском крае от остановки сердца умер двухгодовалый мальчик. Ситуация приобрела широкий общественный резонанс после того, как отец ребенка пришел к зданию администрации с пустой коляской и портретом умершего сына. Местные власти не смогли обеспечить ребенка необходимым лекарством.

#Общество#Дети#Свердловская область#Лечение#Следователи
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