На Урале родителей, собирающих 160 миллионов рублей на лечение дочери, вызвали в СК

Как рассказал отец девочки, в СК заинтересовались объявлением в соцсетях. Мужчина пояснил, что дочери нужно лекарство, которое не выдается бесплатно. Следователи проверили информацию и убедились, что осуществить лечение за счет федеральных средств семья не может.