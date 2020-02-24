В Екатеринбурге суд отправил создателя «Красной кнопки» под арест на два месяца

Как рассказал в зале суда сам Литреев, таблетки экстази он заказал в интернет-магазине еще до приезда в Екатеринбург. По пути из аэропорта «Кольцово» он на арендованном автомобиле забрал свою знакомую. Вместе они поехали в Краснолесье, где Литреев вынул из тайников таблетки. После чего молодые люди отправились по своим делам.