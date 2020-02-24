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Posted 24 февраля 2020, 10:40

Published 24 февраля 2020, 10:40

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Екатеринбурге суд отправил создателя «Красной кнопки» под арест на два месяца

24 февраля 2020, 10:40
В Екатеринбурге создатель правозащитного приложения «Красная кнопка» Александр Литреев решением суда отправлен в СИЗО сроком на два месяца, пишет Znak.

Он подозревается в незаконном обороте наркотиков. На заседании суда Литреев полностью признал свою вину, а также заявил, что не намерен скрываться от правосудия.

Однако сотрудники полиции и представитель прокуратуры ходатайствовали о его аресте и помещении в следственный изолятор. Аргументом этому стало то, что Литреев не зарегистрирован на территории России и имеет вид на жительство в Эстонии.

Суд согласился с доводами стороны обвинения и поместил Литреева под арест до 22 апреля. По словам адвоката Бушмакова, они планируют обжаловать это решение.

Как рассказал в зале суда сам Литреев, таблетки экстази он заказал в интернет-магазине еще до приезда в Екатеринбург. По пути из аэропорта «Кольцово» он на арендованном автомобиле забрал свою знакомую. Вместе они поехали в Краснолесье, где Литреев вынул из тайников таблетки. После чего молодые люди отправились по своим делам.

Литреева задержали возле гостиницы 22 февраля. При личном досмотре в отделе полиции у него в правом носке найдены две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 граммов. В организме Литреева наркотиков не найдено.

Напомним, Александр Литреев является создателем приложения «Красная кнопка», которое при задержании на митингах позволяет оперативно оповещать об этом правозащитников.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Наркотики#Арест#Екатеринбург
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