В Екатеринбурге задержан создатель «Красной кнопки» по подозрению в покупке экстази
Сегодня, 21:24ПроисшествияФото: личная страница Александра Литреева на Facebook
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В Екатеринбурге задержан создатель приложения «Красная кнопка» для задержанных на митингах и основатель компании по кибербезопасности Vee Security Россия Александр Литреев по подозрению в покупке наркотиков, сообщает «Медиазона».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал изданию адвокат Алексей Бушмаков, Литреев находится в пятом отделе полиции. Его подозревают в приобретении наркотика MDMA, также известного как экстази, весом до одного грамма.
На данный момент Литреева в присутствии адвоката допросили. На ночь его оставят в изоляторе, а завтра, 24 февраля, для него будет избрана мера пресечения. Кроме того, адвокат отметил, что шансы на арест и отправку в СИЗО высоки.
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