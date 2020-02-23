В Екатеринбурге задержан создатель «Красной кнопки» по подозрению в покупке экстази

Как рассказал изданию адвокат Алексей Бушмаков, Литреев находится в пятом отделе полиции. Его подозревают в приобретении наркотика MDMA, также известного как экстази, весом до одного грамма.

На данный момент Литреева в присутствии адвоката допросили. На ночь его оставят в изоляторе, а завтра, 24 февраля, для него будет избрана мера пресечения. Кроме того, адвокат отметил, что шансы на арест и отправку в СИЗО высоки.