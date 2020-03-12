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Posted 12 марта 2020, 10:09

Published 12 марта 2020, 10:09

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Финансирование «Титановой долины» за 10 лет обошлось в 3,6 миллиарда рублей

12 марта 2020, 10:09
Почти за 10 лет с момента основания «Титановой долины» в Свердловской области затраты из бюджета на нее составили более 3,6 миллиарда рублей, сообщает на своей странице в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Согласно документу «Информация о финансировании особой экономической зоны „Титановая долина“ за счет бюджетных источников в 2011–2020 годах» из федерального бюджета было направлено 4,78 миллиарда рублей, из них израсходовано было 3,66 миллиарда рублей.

В 2014 году на реализацию проекта было выделено 650 миллионов рублей из федерального бюджета и дополнительно 841 миллион рублей из областных денег. В 2015 году эта сумма составила 350 миллионов рублей. В 2020 году бюджетом выделено для «Титановой долины» еще 94 миллиона рублей.

Среди особых проблем «Титановой долины» называют резидентов, с которыми пришлось прервать сотрудничество. В 2014 году по суду было расторгнуто соглашение с компанией «АС Пром», а в 2019 году компания «СТОД-Урал» отказалась от сотрудничества с ОЭЗ из-за отсутствия железнодорожной инфраструктуры.

В настоящее время гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов и бывший замминистра экономики Михаил Шилиманов находятся под следствием — в обвинении в вымогательстве взятки в особо крупном размере

#Экономика#Свердловская область#Титановая долина
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