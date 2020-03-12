Финансирование «Титановой долины» за 10 лет обошлось в 3,6 миллиарда рублей

В 2014 году на реализацию проекта было выделено 650 миллионов рублей из федерального бюджета и дополнительно 841 миллион рублей из областных денег. В 2015 году эта сумма составила 350 миллионов рублей. В 2020 году бюджетом выделено для «Титановой долины» еще 94 миллиона рублей.