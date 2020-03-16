В Екатеринбурге арестовали «смотрящего» из Верхней Салды

Владимир Кузнецов находился в разработке правоохранительных в течение пяти лет. Утром 26 февраля его задержали, а также провели обыски в квартире. Причиной стало подозрение в мошенничестве с квартирами. Кузнецов вместе с сообщниками обманным путем завладевал чужой жилплощадью.