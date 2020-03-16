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Posted 16 марта 2020, 18:26

Published 16 марта 2020, 18:26

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Екатеринбурге арестовали «смотрящего» из Верхней Салды

16 марта 2020, 18:26
Суд Екатеринбурга заключил под стражу на два месяца «смотрящего» из Верхней Салды Владимира Кузнецова, известного под кличкой «Лис», сообщает Znak со ссылкой на пресс-секретаря райсуда.

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство ГУ МВД по Свердловской области. Он постановил заключить под арест Владимира Кузнецова, авторитета из Верхней Салды, до 10 мая включительно.

Владимир Кузнецов находился в разработке правоохранительных в течение пяти лет. Утром 26 февраля его задержали, а также провели обыски в квартире. Причиной стало подозрение в мошенничестве с квартирами. Кузнецов вместе с сообщниками обманным путем завладевал чужой жилплощадью.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Верхняя и Нижняя Салда#Суд#Мошенничество#Арест#Екатеринбург
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