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Posted 23 марта 2020, 04:38

Published 23 марта 2020, 04:38

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Итоги недели в режиме повышенной готовности в Нижнем Тагиле

23 марта 2020, 04:38
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.

19 марта в Нижнем Тагиле в связи с эпидемией коронавируса объявили режим повышенной готовности. Согласно постановлению, в городе отменены все мероприятия численностью более 50 человек, ограничение действует до особого распоряжения. Руководители муниципальной сферы обязаны обеспечить измерение температуры работников, содействовать им при самоизоляции на дому, а также предоставлять информацию Роспотребнадзору в случае заболевания сотрудника коронавирусом.

Ещё до этого мы прошлись по городу, чтобы посмотреть, как обстоят дела из-за лавины сведений о распространении эпидемии.

А вот это уже было после объявления режима повышенной готовности.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Нижнем Тагиле. День второй
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Мы также пообщалась с тагильчанами, которые живут или работают за рубежом. Мы узнали, как на самом деле обстоят дела с карантином из-за коронавируса в Германии, Франции и Индии.

Попробуем немного отвлечься от коронавируса нашей рубрикой о молодёжи в Нижнем Тагиле. Правда, в новой серии, мы опрашивали уже не тагильскую молодёжи, что они знают о нашем городе, чтобы понять как его воспринимают люди, которые здесь никогда не были, но «что-то слышали».

#Общество#Нижний Тагил
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