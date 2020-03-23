Итоги недели в режиме повышенной готовности в Нижнем Тагиле

Попробуем немного отвлечься от коронавируса нашей рубрикой о молодёжи в Нижнем Тагиле. Правда, в новой серии, мы опрашивали уже не тагильскую молодёжи, что они знают о нашем городе, чтобы понять как его воспринимают люди, которые здесь никогда не были, но «что-то слышали».