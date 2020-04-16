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Posted 16 апреля 2020, 05:54

Published 16 апреля 2020, 05:54

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Тагильские заключенные сшили 40 тысяч масок для сотрудников «Уралвагонзавода»

16 апреля 2020, 05:54
Сюжет
Коронавирус
В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» заключил контракт с ИК-12 на пошив защитных масок, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН.

Заключенные на швейном участке изготавливают четыре вида масок из х/б ткани — на резинках, с завязками, однослойные и двухслойные. Контракт заключен на пошив 40 тысяч масок.

Кроме того, контракт на пошив средств индивидуальной защиты заключен еще с несколькими предприятиями Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

Для обеспечения бесперебойного процесса к пошиву дополнительно были привлечены еще 19 осужденных.

Напомним, ранее «УБТ-Уралвагонзавод» закупил 100 тысяч медицинских масок на пять миллионов рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Колония#УВЗ#Маска
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