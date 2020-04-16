Тагильские заключенные сшили 40 тысяч масок для сотрудников «Уралвагонзавода»

Posted 16 апреля 2020, 05:54
Published 16 апреля 2020, 05:54
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Заключенные на швейном участке изготавливают четыре вида масок из х/б ткани — на резинках, с завязками, однослойные и двухслойные. Контракт заключен на пошив 40 тысяч масок.
Кроме того, контракт на пошив средств индивидуальной защиты заключен еще с несколькими предприятиями Нижнего Тагила и Екатеринбурга.
Для обеспечения бесперебойного процесса к пошиву дополнительно были привлечены еще 19 осужденных.
Напомним, ранее «УБТ-Уралвагонзавод» закупил 100 тысяч медицинских масок на пять миллионов рублей.