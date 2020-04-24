Часть сотрудников ГИБДД Екатеринбурга отправили на карантин по коронавирусу

Posted 24 апреля 2020, 16:58
Published 24 апреля 2020, 16:58
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
По информации издания, у всех контактировавших с инспектором взяли мазок на анализ. Несколько экипажей и всех сотрудников, у кого есть родственники в Москве и Санкт-Петербурге, высадили на карантин.
Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что информация о любом заболевании относится к медицинской тайне и охраняется законом. Начальник пресс-службы добавил, что полк ДПС Екатеринбурга работает в штатном режиме не смотря на введённые карантинные меры.