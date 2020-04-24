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Posted 24 апреля 2020, 16:58

Published 24 апреля 2020, 16:58

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Часть сотрудников ГИБДД Екатеринбурга отправили на карантин по коронавирусу

24 апреля 2020, 16:58
Сюжет
Коронавирус
COVID-19 выявили у одного из сотрудников ГИБДД Екатеринбурга. Из-за этого городской полк ДПС частично отправили на карантин по коронавирусу, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, у всех контактировавших с инспектором взяли мазок на анализ. Несколько экипажей и всех сотрудников, у кого есть родственники в Москве и Санкт-Петербурге, высадили на карантин.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что информация о любом заболевании относится к медицинской тайне и охраняется законом. Начальник пресс-службы добавил, что полк ДПС Екатеринбурга работает в штатном режиме не смотря на введённые карантинные меры.

#Политика#Новости УрФО#Коронавирус#Валерий Горелых#ГИБДД#ДПС
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