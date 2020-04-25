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Posted 25 апреля 2020, 10:26

Published 25 апреля 2020, 10:26

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось до семи

25 апреля 2020, 10:26
Сюжет
Коронавирус
В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных составляет семь человек, сообщают в свердловском Роспотребнадзоре.

Сегодня, по данным оперштаба, в регионе зафиксировано 33 новых случая заражения. За весь период пандемии диагноз «коронавирус» был подтвержден у 337 жителей Свердловской области, в том числе у семи тагильчан.

По данным Роспотребнадзора от 22 апреля, число зараженных в городе было равно пяти. Однако в информационном бюллетене по заболеваемости от 23 апреля указано семь заболевших в Нижнем Тагиле.

В Роспотребнадзоре АН «Между строк» это объяснили тем, что один из тагильчан попал в список заболевших по Екатеринбургу из-за того, что его адрес совпадал с аналогичным в столице Урала.

Напомним, губернатор Свердловской области объявил о введении пропускного режима в Нижнем Тагиле на майские праздники из-за неблагополучной обстановки по коронавирусу.

#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье#Заболевшие
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