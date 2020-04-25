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Posted 25 апреля 2020, 05:24

Published 25 апреля 2020, 05:24

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

В Свердловской области из-за пандемии на 35% сократилось количество турагентств

25 апреля 2020, 05:24
Сюжет
Коронавирус
Президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков заявил, что 10 тысяч сотрудников сферы туризма останутся без работы из-за пандемии коронавируса. 35% турагентств закрылись, но остаются на рынке в качестве юрлиц, пишет «Интерфакс».

По словам Пузанкова, после снятия ограничительных мер в регионе на 30% сократится число туристических агентств. Однако рынок быстро восстановится, произойдет это, по прогнозам Максима Пузанкова, не раньше октября.

Также президент ассоциации туризма считает, что после пандемии у туристов останется психологический барьер, которой будет мешать планировать путешествия.

Как рассказал Пузанков, туроператоры и авиакомпании занимаются вывозом людей из-за границы за свой счет, без господдержки.

#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Турагентство
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