В Свердловской области из-за пандемии на 35% сократилось количество турагентств

Posted 25 апреля 2020, 05:24
Published 25 апреля 2020, 05:24
Modified 29 ноября, 17:28
Updated 29 ноября, 17:28
По словам Пузанкова, после снятия ограничительных мер в регионе на 30% сократится число туристических агентств. Однако рынок быстро восстановится, произойдет это, по прогнозам Максима Пузанкова, не раньше октября.
Также президент ассоциации туризма считает, что после пандемии у туристов останется психологический барьер, которой будет мешать планировать путешествия.
Как рассказал Пузанков, туроператоры и авиакомпании занимаются вывозом людей из-за границы за свой счет, без господдержки.