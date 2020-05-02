В Нижнем Тагиле стали известны первые результаты рейдов по торговым точкам

В Ленинском районе нарушения выявили в двух из шести проверенных торговых точках. В «Черкашин и партнёры» у персонала отсутствовали защитные маски, не было журналов проверки температуры сотрудников, обработки поверхностей, дезинфицирующих растворов. Помимо этого, у сотрудников организации не было справок, заверенных работодателем согласно указу губернатора.