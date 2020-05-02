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Posted 2 мая 2020, 16:41

Published 2 мая 2020, 16:41

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле стали известны первые результаты рейдов по торговым точкам

2 мая 2020, 16:41
Сюжет
Коронавирус
Ежедневные рейды по торговым точкам в Нижнем Тагиле проходят в рамках введения губернатором Евгением Куйвашевым особых мер по профилактике коронавирусной инфекции. На первых нарушителей уже составили протоколы, сообщает пресс-служба администрации города.

В Ленинском районе нарушения выявили в двух из шести проверенных торговых точках. В «Черкашин и партнёры» у персонала отсутствовали защитные маски, не было журналов проверки температуры сотрудников, обработки поверхностей, дезинфицирующих растворов. Помимо этого, у сотрудников организации не было справок, заверенных работодателем согласно указу губернатора.

Вторым нарушителем стал один из магазинов торговой сети «Монетка». Продавцы работали без перчаток, в организации не велись книги дезинфекции и проветривания помещения.

Совместные профилактические рейды будут проходить в течение всех майских праздников. На проверку выезжают сотрудники администрации Нижнего Тагила, представители Роспотребнадзора и правоохранители.

#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Проверка#МВД#Рейды
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