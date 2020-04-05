Евгений Куйвашев увеличил список компаний, которым можно работать в режиме изоляции

Кроме того, текст распоряжения Куйвашев разместил на своей странице в Instagram.

Проанализировав ситуацию, я принял решение расширить список организаций, которым разрешена работа, чтобы, в частности, не возникало никаких сбоев в поставках жизненно важных товаров, написал он.

Так, кроме продуктовых магазинов, аптек и магазинов с товарами первой необходимости, работать разрешается организациям, занимающимся продажей автозапчастей, товаров для тушения пожаров, электрической продукции, электронного и компьютерного оборудования, средств связи, водопроводного, отопительного и сантехнического оборудования, а также очков и линз.

Также расширен список компаний, оказывающих услуги. Среди них — такси, химчистки, ремонтные мастерские и другие.

Кроме того, Евгений Куйвашев попросил граждан «не злоупотреблять послаблениями». Он не рекомендует покидать дом без веских причин, чтобы не допустить распространения инфекции.

По данным на 5 апреля, количество зараженный коронавирусом в Свердловской области составляет 40 человек. До 20 апреля в регионе продлен режим самоизоляции. Также планируется ввести штрафы для нарушителей режима. При этом, ранее стало известно, что сотрудники ДПС выписывают автомобилистам штрафы в размере 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции.