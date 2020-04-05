В России за сутки зарегистрировано 540 случаев заболевания коронавирусом

Всего в России насчитывается 4731 человек зараженный коронавирусом, в том числе из них 333 выздоровели, 43 скончались.

Напомним, с целью недопущения распространения коронавируса на территории России был введен режим изоляции граждан. Весь апрель объявлен нерабочим месяцем. В Свердловской области изоляция была продлена до 20 апреля. Всего в регионе зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом.