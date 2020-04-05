В России за сутки зарегистрировано 540 случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 14:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В России, за последние сутки, по данным сайта стопкоронавирус.рф зарегистрировано 540 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус
В Свердловской области количество заболевших не увеличилось.
Всего в России насчитывается 4731 человек зараженный коронавирусом, в том числе из них 333 выздоровели, 43 скончались.
Напомним, с целью недопущения распространения коронавируса на территории России был введен режим изоляции граждан. Весь апрель объявлен нерабочим месяцем. В Свердловской области изоляция была продлена до 20 апреля. Всего в регионе зарегистрировано 40 случаев заражения коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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