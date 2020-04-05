В Свердловской области водителям выписывают штрафы за нарушение режима изоляции

Жители региона поинтересовались, насколько законна такая практика.

Евгений Куйвашев ответил, что это действительно возможно в рамках статьи 20.6 КоАП РФ. Данная статья предполагает наказание жителям региона за нарушение ограничительных мероприятий. Это касается и самоизоляции.

Нарушителям режима изоляции могут назначаться штрафы по новой системе. Она будет рассмотрена региональным парламентом 9 апреля. Планируется, что для физических лиц сумма штрафа составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц 50-100 тысяч рублей, а для юридических — 200-500 тысяч рублей.

В Свердловской области режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции продлен до 20 апреля. В связи с этим, школьники и студенты будут обучаться дистанционно с 6 апреля. В детских садах организуют дежурные группы для детей, чьи родители работают.