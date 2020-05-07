Свердловские чиновники будут получать премии «за безупречную службу»

Posted 7 мая 2020, 13:47
Published 7 мая 2020, 13:47
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Поправки о выплатах внесены в действующий указ губернатора. По ним выплаты будут производиться после того, как чиновник проработает в должности 10 лет. Деньги будут выплачиваться каждые пять лет, предельный строк выплат — 45 лет. Сумма не должна превышать оклад чиновника.
В понятие «безупречная служба» входит отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.