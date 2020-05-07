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Posted 7 мая 2020, 13:47

Published 7 мая 2020, 13:47

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Свердловские чиновники будут получать премии «за безупречную службу»

7 мая 2020, 13:47
Каждые пять лет главам министерств, департаментов и управлений Свердловской области будут выплачивать премии «за безупречную службу», пишет znak.

Поправки о выплатах внесены в действующий указ губернатора. По ним выплаты будут производиться после того, как чиновник проработает в должности 10 лет. Деньги будут выплачиваться каждые пять лет, предельный строк выплат — 45 лет. Сумма не должна превышать оклад чиновника.

В понятие «безупречная служба» входит отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

#Общество#Свердловская область#Деньги#Чиновники#Премия
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