Свердловские чиновники будут получать премии «за безупречную службу»

Поправки о выплатах внесены в действующий указ губернатора. По ним выплаты будут производиться после того, как чиновник проработает в должности 10 лет. Деньги будут выплачиваться каждые пять лет, предельный строк выплат — 45 лет. Сумма не должна превышать оклад чиновника.