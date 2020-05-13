Тагильская компания закупила для инфекционной больницы оборудование на 10,5 миллиона

Это неравнодушное отношение руководства компании к ситуации. Мы находимся в Нижнем Тагиле, и сотрудники наши тоже живут здесь. Это для них, их детей, родственников, друзей. Нам небезразлична судьба города и его жителей,отметил Леонов.