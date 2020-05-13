tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 мая 2020, 03:30

Published 13 мая 2020, 03:30

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Тагильская компания закупила для инфекционной больницы оборудование на 10,5 миллиона

13 мая 2020, 03:30
Учредитель компаний АО «Управляющая Компания «Металлинвест» и ООО «ПМХ «Тагильская сталь» Евгений Устюжанинов принял решение закупить для инфекционной больницы Нижнего Тагила и первой городской больницы Нижней Салды медицинское оборудование, в том числе аппарат ИВЛ.

Согласно документам коммерческого предложения, медоборудование обошлось компании в сумму около 10,5 миллионов рублей.

В сложных условиях пандемии бизнес оказывает поддержку пострадавшим гражданам, а также медицинским учреждениям. В стороне не остались и тагильские предприятия.

Когда начала обостряться ситуация с коронавирусом, генеральный директор Евгений Устюжанинов мне дал указание найти медицинское учреждение, которому мы бы могли оказать помощь в приобретении оборудования,рассказал TagilCity.ru директор по безопасности компании «Металлинвест» Юрий Леонов.

Представитель компании выяснил, что лечением больных коронавирусом в Нижнем Тагиле занимается инфекционная больница. Компания «Металлинвест» связалась с руководством больницы, чтобы узнать, какая помощь требуется медучреждению.

От них пришла заявка на аппарат ИВЛ, аппарат УЗИ и мониторы пациентов. После этого мы нашли организации, которые занимаются изготовлением, либо продажей этого оборудования — заключили с ними договор, заплатили. Сейчас ждём поставки, согласно условиям договора,рассказывает Юрий Леонов.

«Металлинвест» закупил у ООО «Медтрейд» 20 мониторов Mindray iMEC: 13 единиц по 200 тысяч рублей, семь единиц по 450 тысяч рублей. Также были закуплены две ультразвуковые портативные диагностические системы высокого класса Mindray M7 за три миллиона рублей. Аппарат искусственной вентиляции лёгких Newport e360 обошёлся «Металлинвесту» в 1,7 миллиона рублей. Монтаж всего оборудования входит в стоимость.

Это неравнодушное отношение руководства компании к ситуации. Мы находимся в Нижнем Тагиле, и сотрудники наши тоже живут здесь. Это для них, их детей, родственников, друзей. Нам небезразлична судьба города и его жителей,отметил Леонов.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Помощь#Здоровье#Благотворительность#Инфекционная больница#Александр Зверев#Аппарат ИВЛ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика