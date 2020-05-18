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Posted 18 мая 2020, 09:40

Published 18 мая 2020, 09:40

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Пропавшая в Нижнем Тагиле семь месяцев назад Кристина Герасимова найдена мертвой

18 мая 2020, 09:40
В начале мая в Реже был обнаружен труп девушки. Предположительно, он принадлежит 24-летней Кристине Герасимовой, пропавшей в Нижнем Тагиле, сообщает АН «Между строк».

Изданию в пресс-службе СКР по Свердловской области рассказали, что признаки насильственной смерти на теле отсутствуют. Точная причина кончины устанавливается.

Кроме того, источник рассказал изданию, что нашли тело в лесополосе около одного из микрорайонов Режевского района. По вещам и паспорту мать опознала Кристину. Однако для получения точной информации будет проведена генетическая экспертиза.

Кристина Герасимова пропала в октябре 2019 года. Об ее исчезновении заявила мама. Она вернулась 18 октября из командировки, но дочери дома не оказалось. Также пропала часть ее вещей. Очевидцы утверждали, что видели девушку в центре города 17 октября. Она собиралась к родственникам в Егоршино, но билеты не приобрела. В апреле 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

#Происшествия#Нижний Тагил#Пропал человек#Найден
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