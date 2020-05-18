Пропавшая в Нижнем Тагиле семь месяцев назад Кристина Герасимова найдена мертвой

Кристина Герасимова пропала в октябре 2019 года. Об ее исчезновении заявила мама. Она вернулась 18 октября из командировки, но дочери дома не оказалось. Также пропала часть ее вещей. Очевидцы утверждали, что видели девушку в центре города 17 октября. Она собиралась к родственникам в Егоршино, но билеты не приобрела. В апреле 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».