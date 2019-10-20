В Нижнем Тагиле пропала 24-летняя девушка

Девушка пропала 17 октября. У Кристины карие глаза, светло-русые волосы, рост – 164 см. Тагильчанка была одета в темно-синюю парку, джинсы и голубые кроссовки. Также сообщается, что у Кристины Герасимовой есть татуировка на левой лодыжке в виде надписи на латинском языке.