В Нижнем Тагиле пропала 24-летняя девушка

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Поисковой отряд «Скорпион» ведет поиски 24-летней Кристины Герасимовой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девушка пропала 17 октября. У Кристины карие глаза, светло-русые волосы, рост – 164 см. Тагильчанка была одета в темно-синюю парку, джинсы и голубые кроссовки. Также сообщается, что у Кристины Герасимовой есть татуировка на левой лодыжке в виде надписи на латинском языке.
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